Plus d'infos sur le spectacle Maitre Fendard : à Villenave d'Ornon

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère iconoclaste et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien il nous narre et chante son plus beau procès : l'affaire du château de sable !