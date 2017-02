Plus d'infos sur le spectacle Berangere Krief à Villenave d'Ornon

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

Quel est le point commun entre Joey Starr et Jean d'Ormesson ? Pourquoi a-t-on l'impression d'avoir déjà vu les candidats de « L'Amour est dans le pré » dans « Faites entrer l'accusé » ? Est-ce vraiment une bonne idée de monter dans une Opel Corsa en pleine nuit avec quatre inconnus ? Dans « Belle toute nue », pourquoi dit-on « belle » à la place de « grosse » ? Fraîche et moderne, girly et universelle, Bérengère Krief fait rimer cupcake et politiquement incorrect. Un one-woman-show où Jeanne d'Arc croise Batman et Freud côtoie Ribéry.