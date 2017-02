Plus d'infos sur le spectacle Saint Ex à Saint Loubes

LA COUPOLE (1037963/1037949/1037964) présente ce concert Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Un spectacle inscrit entre le vrai théâtre et la comédie musicale, par Michelle AGSENE L'histoire d'un personnage connu et aimé dans le monde entier. L'histoire... d'un aviateur héros de l'aéropostale... d'un écrivain poète et philosophe français chantre de l'amitié, de la fraternité et du lien entre les humains... d'un homme qui plaisait aux femmes... mis en scène aves les personnages majeurs de sa vie. L'histoire d'Antoine DE SAINT EXUPERY, personnage flamboyant et charismatique au parcours chaotique et fulgurant. Une lumière du XXème siècle. Présentation Production et coordination artistique : Elisabeth DEFFOREY Direction d'acteurs : Béatrice BROUT Mise en espace : Mourad BERRENI Responsabilité musicale : Michelle AGSENE Costumière : Marie-Sara DUMAS Communication artistique : Jean-Luc MIRANDE . Spectacle assis placé Pour les personnes à mobilité réduites, merci de nous contacter directement pour le placement en salle au 05.56.68.67.06