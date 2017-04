Plus d'infos sur le spectacle Olivier Saladin à Pessac

Baptisé monologue gesticulatoire par Daniel Pennac, la nouvelle Ancien malade des hôpitaux de Paris est une pantomime verbale dont chaque phrase est un geste et qui va comme un gant de chirurgien au talent protéiforme d'Olivier Salladin. Ex complice des Deschiens et des Deschamps, Il s'empare avec brio de ce conte médical burlesque narrant l'histoire d'un interne en médecine qui rêve d'un avenir prometteur et qui n'a de préoccupation que celle de l'intitulé de sa prochaine carte de visite. Après deux ans de succès dans les salles parisiennes, cette pièce fait le bonheur de centaines de spectateurs partout en France.

