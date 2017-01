Plus d'infos sur le spectacle L'arche part à 8 heures à Gradignan

« L'arche part à 8 heures » Compagnie La petite fabrique - Blanquefort

Co-organisation Canéjan/Cestas/Gradignan

D'après le texte d'Ulrich Hub

Théâtre - Tout public dès 7 ans - Durée : 0h55

Voici un récit qui nous plonge dans le mythe du commencement, le déluge. Une colombe est chargée d'inviter des couples d'animaux à monter dans l'Arche de Noé. Seulement, les pingouins sont trois et ils ne conçoivent pas d'abandonner le plus petit ! Les deux élus prennent le risque d'emmener le troisième dans leur valise, mais ils vont devoir faire preuve d'imagination pour cacher ce passager clandestin. Surtout quand on sent si fort le poisson !

Aussi drôle que profonde de par ses situations inattendues et sa portée philosophique, « L'arche part à 8 heures », est un texte très riche, tant pour les sujets abordés que pour les images à mettre en scène. La metteur en scène Betty Heurtebise, qui aime accompagner l'enfant et l'adulte à porter un regard critique et sensible sur le monde, sur les autres et sur eux-mêmes, ne manquera pas de nous amuser et nous dérouter avec cette histoire rocambolesque.

Avec le soutien de l'Office Artistique de la Région Aquitaine

+ infos : lapetitefabrique.jimdo.com

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/