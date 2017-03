Plus d'infos sur le spectacle Timon / Titus à Floirac

Spectacle à partir de 14 ans.

Collectif OS'O, Théâtre à partir de 14 ans.

En partenariat avec la Ville de Floirac.

Les quatre membres de la famille Barthelôt viennent de perdre leur père. Ils se réunissent dans le château familial pour ouvrir le testament. La joie des retrouvailles est vite mise au second plan quand arrivent Lorraine et Léonard Marchand, fils et fille cachés dont l'existence ignorée vient perturber les codes et traditions de cette famille.

Qui mérite de se partager le château ? Doit-on payer ses dettes ? Les conflits personnels se mettent en place, la morale et la politique s'en mêlent, puis soudain éclate la violence. Sur fond de fable familiale, Timon/Titus réactualise les personnages de Shakespeare pour interroger la crise financière et sociale, et la violence à laquelle chacun de nous se retrouve confronté.

Le Collectif OS'O et David Czesienski créent une histoire à partir de trois grands textes : Titus Andronicus oeuvre de jeunesse de Shakespeare, Timon d'Athènes l'une de ses dernières et l'essai sur la dette de l'anthropologue américain David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire.