Plus d'infos sur le spectacle Ressacs à Cestas

« Ressacs » Compagnie Gare Centrale - Belgique

Théâtre d'objets - Tout public dès 13 ans - Durée : 1h

Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un minuscule rafiot. Pris dans la tourmente, ils ont tout perdu. La banque a tout repris. Au moment où tout espoir semble envolé, ils accostent sur une île et découvrent des ressources naturelles inexploitées par les habitants. « Ressacs », c'est l'histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui se métamorphosent en monstre cupides. Un spectacle sur la crise personnelle et politique, sur le pouvoir et la soif de l'or.

