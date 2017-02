Plus d'infos sur le spectacle Il y a quelque chose de pourri, variation hamletique à Cestas

« Il y a quelque chose de pourri, variation hamletique »

Compagnie Elvis Alatac - Vienne

Théâtre d'objets - Tout public dès 10 ans - Durée : 0h45

Deux hommes, l'un impassible et l'autre volubile, autour d'un castelet fait de bric et de broc, vont rejouer la tragédie du Prince Hamlet en attribuant les rôles à des objets. Mais leur maladresse, leur emballement et les multiples écarts rendent la représentation de plus en plus bancale. Ça gicle, ça cisaille, ça ferraille... Pier Porcheron se débat avec sa quincaillerie pour raconter le terrible destin du Danemark en 45 minutes chrono ! Du grand art !

