Plus d'infos sur le spectacle Fastoche à Cestas

« Fastoche» Un spectacle de Pierre Tual, artiste associé au Tas de Sable -

Ches Panses Vertes - Somme

Marionnettes - Adultes et dès 12 ans - Durée : 1h

A l'approche de son trentième anniversaire, un jeune homme est pris de vertiges face à la course du temps qui passe et décide de « mettre sa vie sur pause ». Un véritable combat avec lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre sa route... Avec beaucoup de finesse, entre rires et larmes, un message nous est adressé : pour mieux avancer, une pause dans nos vies à toute allure est quelquefois nécessaire.

+ infos : www.letasdesable-cpv.org

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/