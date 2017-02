Plus d'infos sur le spectacle Silence à Canejan

« Silence » Night Shop Théâtre – Belgique

Marionnettes portées – Tout public dès 10 ans – Durée : 1h



Un regard original sur nos vieux et nos vieillesses, Jean et Elise forment un couple d'un âge certain, 65 ans de vie commune, autant dire presque toute une vie d'un amour infini.Ils vivent au rythme, ralenti, de leurs souvenirs parfois volatiles et d'un quotidien rétréci à la maison de retraite.

Elise peu à peu perd la mémoire...les comédiennes-manipulatrices accompagnent leurs personnages d'une tendresse teintée d'ironie et adoucissent avec charme et humour cette réalité qui nous fait souvent peur.



+ infos : www.nightshoptheatre.be

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/