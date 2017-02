Plus d'infos sur le spectacle Raging Bull à Canejan

« Raging Bull » Caliband Théâtre – Seine Maritime



D'après l'autobiographie de Jake LaMotta

Théâtre, hip-hop et électro live – Tout public dès 12 ans – Durée : 1h10



Quand théâtre, danse et musique se rencontrent pour affronter le Taureau enragé du Bronx. Jake LaMotta, alias Raging Bull, a été champion du monde des poids moyens de 1949 à 1951. Il a connu un parcours chaotique, passant de la célébrité à la déchéance, de la prison à la rédemption. Un comédien, un danseur et un musicien portent ensemble le récit du boxeur, sa lutte perpétuelle contre les autres et contre sa propre violence. Comme sur un ring, les deux interprètes révèlent la beauté de cette confession et comme un arbitre, le musicien sampleur donne le tempo. A voir absolument !



+ infos : www.calibandtheatre.fr

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/