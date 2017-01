Plus d'infos sur le spectacle Venise Sous La Neige à Bordeaux

Auteur : Gilles DEEREK Mise en scène : Xavier Viton Comédiens (en alternance) - Sarah Capdepont - Alexandra Maestracci - Jean-Philippe Lachaud - Sébastien Boissavit - Maxime Minault - Eric CapmasJouée depuis plus de 10 ans, cette remarquable comédie construite sur le canular et le quiproquo, arrive enfin à Bordeaux avec ses promesses de fou-rires !D'un côté, il y a Jean-Luc filant le parfait amour avec Nathalie et de l'autre il y a Christophe vivant une relation tumultueuse avec Patricia...Après dix ans, les deux copains doivent se retrouver lors d'un dîner chez Jean-Luc afin de se présenter mutuellement leurs compagnes. Mais lorsque Christophe débarque en compagnie de Patricia alors qu'ils viennent de se disputer, cette dernière décide de ne pas décocher un mot de la soirée !Face à ce mutisme, nos hôtes un peu naïfs la croient étrangère. Le quiproquo, habilement entretenu par Patricia, conduit alors les protagonistes de la soirée aux frontières les plus drôles du ridicule.