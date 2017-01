Plus d'infos sur le spectacle Un Diner D'adieu à Bordeaux

ATLANTIC PRODUCTIONS(L.1-1079297 &2-1079296&3-1079298)PRESENTE CE SPECTACLE

Par les auteurs du « Prénom », une comédie sur l'amitié... Et comment s'en débarrasser. UN DÎNER D'ADIEU Comédie d'Alexandre de la PATELLIERE & Matthieu DELAPORTE Avec : Jean-Philippe MESMAIN, Alexandre TESSIER & Christelle JEAN Mise en scène : Christelle JEAN Durée : 1h40 environ Nommée « Meilleure Comédie » aux Molières 2015 RESUME Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l'on n'a pas envie d'aller, pour voir des amis qui n'en sont plus vraiment ? Par habitude ? Par gentillesse ? Par lâcheté ? Grisés à l'idée de faire le ménage dans leurs agendas en faisant le tri parmi leurs vieux amis, Pierre et Clotilde Lecoeur décident d'organiser des dîners d'adieu, forme ultime de divorce amical. Mais, en choisissant - comme première victime - Antoine Royer, leur plus vieil ami, Pierre et Clotilde ignorent qu'ils mettent le doigt dans un engrenage infernal. PLUS D'INFOS : Cette comédie a été créée en 2014 au Théâtre Edouard VII avec Guillaume De Tonquédec, Eric Elmosnino et Audrey Fleurot. Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière sont aussi les auteurs de la superbe comédie « Le Prénom », Molière du Meilleur auteur en 2011. LA PRESSE « La satire drôle et décapante, irrésistible, de nos hypocrisies sociales, amicales, conjugales. » Télérama « Les brillants auteurs du « Prénom » s'en sont donné à coeur joie pour bousculer encore les conventions sociales, les tabous de l'amitié et l'harmonie du couple.» Le Parisien « Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière récidivent avec une pièce qui ne compte que trois personnages et qui est beaucoup plus cruelle mais tout aussi réjouissante. » Le Figaro « La plume des auteurs est toujours affutée, les situations inattendues et le récit original. » Direct Matin « Un jeu de massacre de l'amitié brisée. » Les échos PMR 0556488686