Plus d'infos sur le spectacle Projet / Molière à Bordeaux

Spectacle à partir de 12 ans.

Cie Apache, Théâtre tout public à partir de 12 ans.

En partenariat avec la Manufacture Atlantique et l'OARA.

Alceste. Dom Juan. Tartuffe. Trois personnages emblématiques du théâtre de Molière, qui exaltent chacun à leur façon les travers et les extrémismes de l'Homme. Dans le Projet Molière, ils ne font plus qu'un. Ils sont les différentes facettes d'un même homme, un homme qui déteste la société, un homme contre, mais non dénué d'espoir, un homme amoureux animé d'une quête de changement, mu par un idéal de pureté.

Formés à l'École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine, les six comédiens de la compagnie Apache joue avec l'intertextualité des oeuvres classiques pour nous raconter le parcours d'un homme dépassé par la violence dont il est entouré. Figure ordinaire poussée à l'excès, chacun peut alors se demander ce qu'il aurait fait à sa place, dans un rapport décomplexé entre acteurs et spectateurs.