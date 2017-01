Plus d'infos sur le spectacle Mis En Bouteille 2016/2017 à Bordeaux

Quatre comédiens improvisateurs, un musicien et un éclairagiste viennent mettre en bouteille des histoires éphémères à partir des thèmes du public. Dès l'entrée dans la salle, les spectateurs sont immergés dans l'univers spontané de l'improvisation théâtrale par un musicien à l'humeur... variable. Chacun comprendra donc dès les premières minutes que tout pourra être possible. Que tout sera prétexte à la créativité et au fou-rire. Que même si les spectateurs choisissent des points de départs aux histoires en proposant leurs thèmes, personne ne décidera ni où, ni dans quel état, tout cela va se finir. En bref, Mis en Bouteille est un spectacle d'improvisation fou, interactif, convivial, charpenté et gouleyant. Avec un bouquet rappelant la violette et une saveur de fruit des bois en fin de bouche.