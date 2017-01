Plus d'infos sur le spectacle Mathieu Madénian - En état d'urgence à Bordeaux

Dans un spectacle hilarant, Mathieu Madénian nous livre sa vision du monde et en profite pour se (et nous) venger des petites et des grandes humiliations de la vie.

L'habitué de Michel Drucker, a depuis bien longtemps trouvé sa place sur le canapé rouge de Vivement Dimanche, ainsi que sur nos écrans de télévision. Mais c'est sur scène que l'humoriste est le plus décapant ! Avec son premier spectacle « one-man show », le perpignanais d'origine arménienne n'épargnait personne : Benoit XVI, la ligue des droits de l'homme, le Dalaï-lama, la RATP, tous en prenaient pour leur grade ! C'est un retour en force que fait Mathieu Madénian avec son tout nouveau one-man show à l'humour mordant ! L'homme à la critique tranchante nous livrera sa vision du monde et de l'actualité, avec un naturel et une verve à toute épreuve. Un 2nd spectacle qui prouve encore une fois, que l'on peut rire de tout !

Site web : http://www.casino-bordeaux.com

Infos réservation :

Renseignements et réservations au 05.56.69.49.00, sur www.casino-bordeaux.com et dans les points de ventes habituels.