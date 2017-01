Plus d'infos sur le spectacle Lisa Chevalier à Bordeaux

Si si, c'est vrai ! Le problème c'est qu'entre bonne et conne, il n'y a qu'un pas ... A travers un périple menant de ses origines (franco-françaises), à ses amours (pas très réjouissantes non plus), Lisa nous embarque avec rires et émotion dans son histoire ... banale mais attachante. Car il ne faut pas oublier non plus son incursion (quoique furtive) dans la haute société ou sa passion pour Christophe Colomb (quel bogoss !), qu'elle dépeint avec authenticité et malice. D'ailleurs, une question se pose : finalement, Lisa peut-elle être la reine des connes ? Une chose est sûre, ce spectacle est un cocktail des plus pétillants... À son image ! Réservation PMR : 05.56.44.04.00