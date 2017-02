Plus d'infos sur le spectacle Les Femmes Et Le Tenor D'abord à Bordeaux

Après le naufrage du Titanic, 4 rescapés sur un radeau en plein milieu de l'océan : Une Riche Rousse Russe (qui ne chante jamais sans son boa), deux Serveuses Gaies et Futées (robustes, mais trop maquillées) et... un Gentil Ténor Belge (sans son écharpe, mais heureusement son organe n'est pas fragile !)... Tous réunis pour que l'ambiance s'annonce épique et colorée ! Une comédie tonitruante et rythmée, où l'on va chanter, danser, et nager dans les eaux tumultueuses et rocambolesques de la plus Joyeuse Catastrophe Comique de l'Atlantique...