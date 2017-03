Plus d'infos sur le spectacle Les Conjoints à Bordeaux

ATLANTIC PRODUCTIONS(L.1-1079297 &2-1079296&3-1079298)PRESENTE CE SPECTACLE

Tiens, et si ce soir, si on divorçait ?! LES CONJOINTS Comédie d'Eric ASSOUS Avec : Marianne PLOQUIN, Jean MOURIERE, Renaud CALVET & Sophie DANINO Mise en scène : Jean MOURIERE Durée : 1h40 environ Eric Assous « Meilleur Auteur » aux MOLIERES 2010 et 2015 ! RESUME : Deux couples d'amis. Bob et Armelle, Xavier et Delphine. Un jour Bob et Armelle divorcent. Delphine souhaite prendre parti pour Armelle, et Xavier pour Bob. Delphine est d'autant plus remontée que Bob a décidé de se remarier avec une jeune femme de près de 30 ans de moins que lui. Au cours de la soirée où Bob présente officiellement sa future femme à ses amis, on va apprendre une réalité bien plus complexe que les apparences. Car ballotté entre intérêts et émotions, mais soucieux du qu'en dira-t-on, tout le monde a quelque chose à cacher ou à revendiquer. Personne n'est exempt de reproches et les vérités les plus secrètes vont surgir... Fertile en rebondissements, l'intrigue mêle le pouvoir ravageur de l'argent et le jeu subtil des sentiments. Une comédie fine et piquante. PLUS D'INFOS : Création au Théâtre Tristan Bernard en 2011, dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, avec : Jean-Luc Moreau, José Paul, Anne Loiret et Anne-Sophie Germanaz. LA PRESSE : « Un jeu de manipulation sentimentale, une histoire d'adultère, des répliques acerbes et cruelles, on ne s'ennuie pas une seconde. » Pariscope « Un diamant étincelant. D'emblée, le public est saisi, et le sera jusqu'au dénouement. » Le Figaro « Un régal d'intelligence ! » L'avant scène Théâtre « Des situations et des rebondissements ingénieux.» Le Figaro Magazine « Avec cynisme et humour vache, les sentiments se diluent, les regrets s'affolent (...) Télérama « Du bon, de l'excellent Boulevard contemporain ! »Valeurs actuelles PMR 0556488686