Gratuit pour les moins de 10 an(s)

LE PERE NOEL PASSE TOUJOURS DEUX FOIS De Anne-Sophie PERRIER Avec : Jean-Charles DONNAY, Mathilde LACOSTE, Adrien STARY, Rémi Rémongin Du 15 décembre 2016 au 28 janvier 2017 – Dates supplémentaires les mercredis 21 et 28 décembre – le mardi 27 décembre et le 31 décembre à 20h et 22h. Du jeudi au samedi « Nouvelle création du CTC » Résumé : Ce soir c'est Noël ! Enfin, le réveillon. Et pas question pour Lisa que cette fête soit gâchée. Et encore moins par la vieille tante Fernande qui viendrait mourir dans son salon. Pour Sylvestre ? C'est comme Lisa veut. Alors quand celle-ci décide de cacher le corps jusqu'au lendemain, Sylvestre se laisse convaincre. Après tout, un mort, ça peut attendre une nuit... Si seulement Colette, l'amie de Fernande, ne venait pas à sa recherche. Si seulement Pierre-André, le voisin collant, ne venait pas chercher des amis. Si seulement chacun n'avait pas tous ces secrets. Et si seulement, finalement, on pouvait juste passer une soirée « normale ». Malheureusement, ce réveillon cache beaucoup plus qu'un cadavre dans un placard et si pour eux, le père Noël passera deux fois, pour vous le rire passera en permanence.