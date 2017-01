Plus d'infos sur le spectacle La Marmaille Improvise à Bordeaux

ATLANTIC PRODUCTIONS(L.1-1079297 &2-1079296&3-1079298) PRESENTE CE SPECTACLE

Le concept de La Marmaille improvise est très simple: lorsque vous avez acheté vos billets, on vous a remis un carton sur lequel vous avez inscrit un mot, une phrase, une idée... Nous allons à présent piocher vos thèmes et les comédiens n'auront que 20 secondes pour créer une histoire, qui durera entre 1 seconde... et 10 minutes ! C'est Parti ?PMR 0556488686