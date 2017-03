Plus d'infos sur le spectacle Je Préfère Qu'on Reste Amis à Bordeaux

ATLANTIC PRODUCTIONS(L.1-1079297 &2-1079296&3-1079298)PRESENTE CE SPECTACLE

La fameuse phrase qu'il ne fallait surtout pas prononcer... ! JE PREFERE QU'ON RESTE AMIS Comédie de Laurent RUQUIER Avec : Laura LUNA & Alexis PLAIRE Mise en scène : Alexis PLAIRE Durée : 1h40 environ Un triomphe ! RESUME : C'est décidé ! Ce soir Claudine, fleuriste à "La crevette rose", annoncera à Valentin, son «meilleur pote», tout l'amour qu'elle a pour lui depuis 5 ans. Mais Valentin n'est pas vraiment sur la même longueur d'ondes. Il risque de lui répondre la même chose que tous les hommes dont elle est tombée amoureuse jusqu'ici : "Je préfère qu'on reste amis"... C'est la phrase qu'il ne fallait pas prononcer. La réponse tout faite que Claudine ne voulait plus jamais entendre, et surtout, pas de la bouche de Valentin, à qui ce soir-là, elle a enfin décidé de dévoiler son amour. Pourtant, avec cette déclaration, Claudine va découvrir qui est vraiment Valentin. Et elle n'est pas au bout de ses surprises ! Des rires, de l'amour, de l'humour... Pas de doute, c'est une vraie Comédie ! PLUS D'INFOS : Après deux saisons triomphales au Théâtre Antoine en 2014 avec Michèle Bernier et Frédéric Diefenthal, plus de 140 dates en tournée et une représentation en direct sur France 2 devant plus de 5 millions de téléspectateurs, la comédie de Laurent Ruquier est l'incontestable succès de 2014. LA PRESSE : « Le triomphe de la saison. » Paris Match « Pétillant, réjouissant, d'une incroyable générosité. » Pariscope « Les bons mots et les vannes qui font mouche sont au rendez-vous. » Pariscope « Irrésistible et franchement drôle. Une comédie efficace et divertissante. " Le Parisien « Ruquier, très en verve, multiplie rebondissements et bons mots, on passe une de ces délicieuses soirées de théâtre. » Culturebox « Quelle bonne soirée. » Webtheatre « Comme on pouvait un peu s'y attendre, ça fuse... Alors n'hésitez pas. » Fousdetheatre.com PMR 0556488686