A la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry présente son tout premier one-man-show « Jarry atypique », un spectacle complétement délirant.

Dans son spectacle, Jarry nous embarque dans une histoire rondement menée, celle de sa recherche d'emploi. L'occasion pour cet artiste à l'imagination foisonnante de nous dépeindre ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...). Ce comique fou, à la sensibilité débordante et à la candeur désopilante, surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats. Avec sa gestuelle bien à lui, Jarry bouscule les idées reçues, fait la peau aux stéréotypes et présente un spectacle mené tambour battant, déjanté et hors norme.

