Plus d'infos sur le spectacle Des Gens Intelligents à Bordeaux

ATLANTIC PRODUCTIONS(L.1-1079297 &2-1079296&3-1079298)PRESENTE CE SPECTACLE

Ce n'est pas toujours simple de dire que tout est fini ! DES GENS INTELLIGENTS Comédie de Marc FAYET Avec : Marianne PLOQUIN, Sophie BOIS, Christelle JEAN, David MIRA-JOVER, Moussa OUDJANI & Jean-Philippe MESMAIN Mise en scène : David MIRA JOVER Durée : 1h40 environ Molière 2015 de la Meilleure Comédie RESUME : Trois couples d'amis. Régulièrement, les hommes se réunissent pour des soirées foot ou poker, tandis que leurs moitiés organisent des dîners propices aux confidences intimes. Un soir, David annonce à ses deux potes qu'il a décidé de rompre d'un commun accord avec Chloé tout en continuant de vivre avec elle. Thomas trouve cela formidable. Alexandre, lui, ne comprend pas. Parallèlement, Chloé narre sa propre version des faits à Marina et Gina. Usure du couple, machisme, culotte portée par les femmes, mensonges, mauvaise foi, non-dits, lâcheté, tout y est... Manipulations, fidélité, coucheries avouées, tolérées, supputées, découvertes... Tout y passe. On rit beaucoup à voir ces couples se décomposer ou se recomposer au gré des soupçons et des gaffes qui s'enchainent dans cette histoire très originale... car tout est différent quand on est intelligent... ou pas. PLUS D'INFOS : Créée au THEATRE des PARIS en 2014, cette comédie a reçu le Molière de la Meilleure Comédie en 2015. Son auteur Marc FAYET avait déjà été récompensé 3 fois par les Molières, notamment comme Meilleur Auteur en 2005. LA PRESSE : « Un sens du dialogue sacrément efficace ! » Foudetheatre.com « Les bons mots pleuvent dans une intrigue menée au cordeau » Atlantico « Le ton est alerte, on rit beaucoup ! » Culturebox « Comédie hilarante où chaque parole prononcée est sujette à un délicieux quiproquo » La critiquerie « Une pièce remarquablement écrite » Critikator « Des scènes épatantes d'intelligence ! »Théâtral magazine « Une pièce qui fait du bien ! » Au Balcon « Une machinerie implacable, on rit à gorge déployée ! » Pariscope « Une comédie qui a atteint son but ! » Le JDD PMR 0556488686