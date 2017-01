Plus d'infos sur le spectacle Bagage Piege à Bordeaux

Gratuit pour les moins de 10 an(s)

BAGAGE PIÉGÉ De : De Nicolas DIAZ et Stéphanie VILLANTI Avec Rémi LAMBRUCHE, Marie GAMBARO et Virginie BIZOT Du 3 au 25 janvier 2017. Les mardis et mercredis « Reprise après succès» Résumé : Prenez trois frères et soeurs complètement différents ! Mettez-les en attente dans un aéroport pour récupérer leur « insupportable » mère! Ajoutez un retard d'avion ! Un malentendu sur l'hébergement ! Saupoudrez avec une équipe roumaine de patinage artistique ! Un lot d'écharpes et quelques spaghettis ! Mélangez le tout et servez avec des saucisses ! Installez-vous et dégustez : un cocktail explosif garanti !