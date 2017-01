Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Le Grain D'folie à Artigues Pres Bordeaux

Le spectacle Cabaret Le Grain D'folie a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Artigues Pres Bordeaux 2017.

Billet valable jusqu'au 30 juin 2017. Hors, 24, 31 décembre et 14 février. - Réservation impérative au 05.57.54.13.00Le Grain d'Folie, c'est l'art du déjeuner et dîner spectacle. Emotion, illusions, chansons, humour dans la plus pure tradition du Music Hall. Danseuses, chanteurs, magicien, humoriste, transformiste et numéros visuels pour 2 revues. Incontournable à Bordeaux. Menu Prestige : Catégorie 1 : 79€Entrée : Terrine de foie gras de canard et sa compotée d'oignons Poisson : Coeur de merlu, sauce dieppoisePlat : Filet mignon de porc, sauce aux cèpes et ses accompagnements Dessert : Délice au chocolat Café 1 coupe de champagne par personne Menu Gastronomique : Catégorie 2 : 69€Entrée : Aumônière croustillante de Gambas et légumes croquantsPlat : Confit de canard gras des Landes et ses accompagnements Duo de fromages sur son lit de saladeDessert : Nougat glacé sur coulis de fruits rouges Café Menu Gourmand : Catégorie 3 : 58€Entrée : Terrine de la mer et sa crème citronnée à l'aneth Plat : Jambonnette de poulet farcie, sauce champignons et ses accompagnements Dessert : Douceur aux fruits sur sa crème anglaise Café Menu Enfant : Catégorie 4 : 40€Assiette crudité et charcuterieAiguillettes de poulet et ses accompagnementsDessert du chef1 boisson