Plus d'infos sur le spectacle Michael Gregorio à Arcachon

Depuis 2006 et ses débuts au Café de la Danse, Michaël Gregorio a bien grandi. Avec son spectacle « Michaël Gregorio en concert » il s'est notamment produit dans le prestigieux Théâtre du Châtelet. Une première pour un imitateur ! Plus d'un million de spectateurs l'ont vu sur scène. Performeur, musicien et véritable bête de scène, il est capable d'électriser une salle. Pour fêter ses dix ans de scène, Michaël Gregorio revient avec un spectacle événement inédit et festif. Pour l'occasion, il fait les choses en grand. Il revisite les meilleurs moments de ses trois spectacles, dans une scénographie innovante, des sketchs inédits, des nouvelles voix et des surprises.PMR 0557529775