Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

AVEC MARC LAVOINELorsqu'un enfant s'invite l'air de rien chez vous, lorsqu'il menace de raconter que vous lui faites des choses vers le bas quand vous projetez de le virer, lorsque vous mesurez à quel point cet être vous ressemble et vous met face à vos contradictions : difficile de l'expulser ! C'est précisément ce qui arrive à Grande Monsieur, desséché par la solitude, lorsqu'il rencontre Petit Fille sur un banc, un soir d'hiver. Ses parents ne sont pas venus la chercher à la sortie de l'école. La gamine s'incruste dans son appartement. Mais elle a des problèmes de respiration et réclame des soins. « L'innocence » de ses questions révèle peu à peu les problèmes de Grande Monsieur. Une confrontation abrasive et résiliente de deux êtres qui n'en forment, peut-être qu'un. Un dialogue entre un homme et son enfant intérieur.Après le féroce « Ring » ou le corrosif « Building », Léonore Confino explore à nouveau les fêlures des âmes et des corps. Elle renoue avec sa comparse Catherine Schaub qui a mis en scène plusieurs de ses textes.PMR 0557529775