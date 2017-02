Plus d'infos sur le spectacle La Femme Rompue à Arcachon

Arcachon Expansion présente ce concert.

D'après « Monologue » extrait de « La Femme rompue » De : Simone de Beauvoir - Mise en scène : Hélène Fillières Avec : Josiane Balasko « La Femme rompue », c'est la parole donnée à une femme anéantie et déchirée. Elle laisse jaillir sa rage, la douleur des souvenirs et son lot de culpabilité. Seule, un soir de Réveillon, quand tous les autres jouissent aveuglément de leur confort affectif et social, elle peut enfin crier et s'opposer à cette violente idée du bonheur que nous impose le monde. Cette femme, c'est Josiane Balasko. Une actrice rugueuse qui ne minaude pas pour séduire, ni pour attirer la compassion. Une femme de caractère. Sans concession. Une femme vraie. Bouleversante, elle cache sa sensibilité. Comme si baisser sa garde pouvait la fragiliser. Une partition sous forme d'autoportrait.Hélène Fillières s'est fait connaître du grand public avec son rôle dans la série « Mafiosa ». Elle est également metteur en scène pour le cinéma et le théâtre. Josiane Balasko est un personnage multifacettes. Qu'elle soit actrice, scénariste, romancière ou comédienne, elle suscite toujours l'émotion et l'adhésion du public.PMR 0557529775