Plus d'infos sur le spectacle Fleur De Cactus à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

AVEC CATHERINE FROT, MICHEL FAU, PATRICK LIGARDESAuteur : Barrillet et Grédy - Metteur en scène : Michel Fau - Artistes : Catherine Frot, Michel Fau, Patrick Ligardes, Mathilde Bisson, Marie-Hélène Lentini, Wallerand de Normandie, Frédéric Imberty, Audrey Langle. Jean-Marc Dumontet présente en accord avec Laurent Ruquier. Mentir à sa maîtresse n'est pas toujours une bonne idée. Surtout quand elle décide de rencontrer votre ex-femme imaginaire pour mettre les choses au clair. Heureusement Julien a une assistante dentaire dévouée... malheureusement, elle est amoureuse de lui et très susceptible !Une intrigue qui s'enlise dans les mensonges et des personnages hauts en couleurs : c'est le sujet de cette pièce écrite en 1964 par Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy. Cette comédie au scénario dynamique met en scène Catherine Frot et Michel Fau, dans une situation amoureuse compliquée ! Les sentiments vont et viennent, se font et se défont au fil de l'intrigue, et de nombreux rebondissements. Michel Fau est un touche à tout génial de talent. Quel que soit le registre auquel il s'attaque, c'est toujours une réussite et un bonheur de théâtre intelligent et drôle. Catherine Frot est l'un des visages familiers du cinéma et du théâtre français. Elle présente un parcours sans faute et a reçu le César de la Meilleure actrice pour son rôle de cantatrice calamiteuse dans « Marguerite ».PMR 0557529775