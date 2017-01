Plus d'infos sur le spectacle Bella Figura à Arcachon

Arcachon Expansion (Lic.1-10280423-1028043) présente ce concert.

Texte et mise en scène : Yasmina Reza – Avec : Emmanuelle Devos, Camille Japy, Louis-Do de Lencquesaing, Micha Lescot, Josiane Stoléru Un homme et une femme se tiennent sur le parking d'un restaurant de province. Elle, Andrea, mère célibataire, est encore dans la voiture. Son amant, Boris, patron d'une entreprise de miroiterie, essaie de la convaincre d'en sortir, en dépit de l'erreur qu'il vient de commettre : mentionner que le restaurant lui a été conseillé par sa femme... Un peu plus tard, au même endroit, survient un autre couple, accompagné par la mère de l'homme. On apprend très vite qu'un lien inopportun les unit aux premiers. « Bella Figura » explore la soirée consécutive à cette faute originelle.Les oeuvres théâtrales de Yasmina Reza sont adaptées dans plus de 35 langues et jouées à travers le monde dans des centaines de productions. Elle a notamment obtenu les deux prix anglo-saxons les plus prestigieux : le Laurence Olivier Award (Grande-Bretagne) et le Tony Award (Etats-Unis) pour « Art » et « Le Dieu du carnage ». Elle a publié six romans et réalisé son premier film « Chicas » en 2010. Après « Le Dieu du carnage », « Comment vous racontez la partie », « Bella Figura » est sa troisième mise en scène.PMR 0557529775