Plus d'infos sur le spectacle Carnaval occitan à Pellegrue

Spectacle à partir de 5 ans.

Plus de 500 écoliers et collégiens venus de toute la Gironde viennent animer, avec le groupe Gric de Prat, un grand Carnaval occitan, dans les rues de Pellegrue. À la fin du passe-rue, ils brûleront M. Carnaval en chantant : "Adiu praube, praube, praube, adiu praube Carnaval"... et en dansant au tour du feu.