Plus d'infos sur le spectacle Ressacs à Cestas

Tout public dès 13 ans - durée : 1h10 Compagnie Gare Centrale (Belgique) De et par Agnès Limbos et Gregory Houben Regard extérieur et collaboration à l'écriture de Françoise Bloch Spectacle en anglais basique avec quelques apartés en français Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un minuscule rafiot. Pris dans la tourmente, ils ont tout perdu. Plus de maison avec son french garden, plus de voiture chic et confortable, plus de whisky à 18 heures. La banque a tout repris. Au moment où tout espoir semble envolé, ils accostent sur une île et découvrent des ressources naturelles inexploitées par les habitants. Et si c'était le moyen de remonter la pente ? Encore faut-il que le rêve de l'un soit toujours en phase avec le rêve de l'autre... «Ressacs», c'est l'histoire de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui se métamorphosent en monstres cupides. Un spectacle sur la crise personnelle et politique, sur le pouvoir et la soif de l'or, qui met le doigt sur la banalité de l'oppression.