Plus d'infos sur le spectacle Fastoche à Cestas

Adultes et dès 12 ans - Durée : 1h Un spectacle de Pierre Tual, artiste associé au Tas de Sable - Ches Panses Vertes (Somme) Ecriture et dramaturgie de Laura Sillanpää Mise en scène de Pierre Tual et Yngvild Aspeli Avec Pierre Tual et Guillaume Hunout (piano) À l'approche de son trentième anniversaire, un jeune homme est pris de vertiges face à la course du temps qui passe et décide de «mettre sa vie sur pause». Une sorte de rêve éveillé. Un véritable combat avec lui-même et ceux qui peuplent sa tête, avant de reprendre son souffle et poursuivre sa route... Un spectacle à la fois sensible et teinté d'humour mélant musique et théâtre.