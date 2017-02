Plus d'infos sur le spectacle Silence à Canejan

Tout public dès 10 ans - durée : 1h Night Shop Théâtre (Belgique) Co-organisation Canéjan/Cestas Mise en scène de Bernard Senny De Julie Tenret, Isabelle Darras et Bernard Senny Sur une idée originale de Julie Tenret Avec Julie Tenret et Aurore Latour Un spectacle pour deux comédiennes tendres et grinçantes et un fascinant vieux couple de marionnettes. Qui manipule qui ? Un regard original sur nos vieux et nos vieillesses. Jean et Élise forment un couple d'un âge certain, 65 ans de vie commune, autant dire presque toute une vie d'un amour infini, et, s'ils ne croquent plus la vie à pleines dents, c'est sans doute parce qu'elles sont dans un verre d'eau. Ils vivent au rythme, ralenti, de leurs souvenirs parfois volatiles et d'un quotidien rétréci à la maison de retraite. Élise peu à peu perd la mémoire... Comment garder le contact, l'essentiel, le fil de ce qui est précieux quand l'autre nous quitte doucement Les comédiennes-manipulatrices insufflent à cet univers une vitalité silencieuse et calme. Elles accompagnent leurs personnages d'une tendresse teintée d'ironie et adoucissent avec charme et humour cette réalité qui nous fait souvent peur. Prix de la Ministre de la Jeunesse et le Coup de Foudre de la Presse aux Rencontres de Huy (Belgique) 2013