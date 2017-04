Plus d'infos sur le spectacle Mokofina, la fine bouche à Canejan

Spectacle à partir de 1 an.

« Mokofina, la fine bouche » Compagnie LagunArte - Pyrénées Atlantiques

Concert - Jeune public de 18 mois à 3 ans - Durée : 0h25

Jeux et sons de bouche, boire, manger et respirer. Souffler, siffler, chuchoter, marmonner, gronder, grimacer. Embrasser, parler et chanter... Mokofina est un moment de jeu et de plaisir, d'imitation et d'expression où la bouche devient l'instrument le plus drôle et le plus accessible.

Spectacle suivi d'un moment d'échanges et d'expérimentation partagée avec le public.

+ infos : www.lagunarte.org

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/