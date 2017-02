Plus d'infos sur le spectacle Le ciel des ours à Canejan

Spectacle à partir de 3 ans.

« Le ciel des ours » Teatro Gioco Vita - Italie

D'après l'oeuvre de Dolf Verroen et Wolf Erlbruch

Théâtre d'ombres et de danse - Jeune public de 3 à 8 ans - Durée : 0h50

Une magie de couleurs, de lumières et d'ombres ! En s'inspirant de deux merveilleux albums illustrés, le Teatro Gioco Vita, spécialiste européen du théâtre d'ombres, aborde les grandes questions de la vie avec bonheur, profondeur et légèreté. Après une longue hibernation, le premier ourson se met à penser au bonheur de devenir papa, le second se demande ce qu'il y a après la vie. Curant le monde, nos deux héros trouvent peu à peu des réponses à leurs interrogations.

+ infos : www.teatrogiocovita.it

Site web : http://www.signoret-canejan.fr/