Plus d'infos sur le spectacle L'incroyable Frakassofone à Canejan

Tout public dès 5 ans

-Durée : 0h45

Compagnie Fracas (Bègles) Avec Roland Bourbon, Sébastien Capazza et Frédérick Cazaux (musiciens)

Création décembre 2016



Fracas crée et joue une musique surprenante, un peu étrange des fois, mais une musique toujours sensible qui suscite la curiosité. Dans leur nouveau spectacle, trois musiciens font résonner un instrumentarium étrange composé de matières diverses (violon à clous, guitare de pêche, tiroir à cordes en mi- bémol, scies circulaires, cloches de vaches, carreaux de Gironde, clés plates, appeaux, tromlophones et tromblopette, cruches, bambous du Gers, fût agricole, comtoise d'horloge...). L'auditeur s'immerge dans un répertoire de ces musiques curieuses... faites de résonnances, de brissements, de souffles, d'impacts, de chants bizarres, de douceur. La compagnie a été accueillie en 2011 avec "Le petit robot"