Spectacle à partir de 3 ans.

17ème Festival Méli Mélo du 30 janvier au 8 février 2017

Co-organisé par les villes de Canéjan et Cestas

« Bout à bout » Compagnie Le Clan des Songes - Toulouse

Théâtre d'objets - Jeune public de 3 à 6 ans - Durée : 0h40

Création novembre 2016

Un petit bout s'extirpe d'un amas de cordages, quitte le tas entremêlé et commence à prendre vie. Un deuxième le suit et un autre encore.

Ensemble, ils se découvrent avec étonnement. Ils se scrutent, se rapprochent, se dispersent et se retrouvent. Entre eux des liens se nouent et se dénouent. Des nouvelles attaches se forment. Avec tendresse et humour, la vie de famille et les relations humaines sont ici abordées dans ces tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les cordages.

