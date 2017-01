Plus d'infos sur le spectacle Wazou 2016/2017 à Bordeaux

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

« Wazou ! », le cri est lancé, le ton est donné ! Toutes les têtes se tournent vers le curieux petit personnage qui vient d'apparaitre sur le devant de la scène. « Wazou, la nouvelle formule magique » est un spectacle de magie théâtralisée, où tout devient possible et réalisable : disparitions, apparitions, transformations, et lévitations !! Les tours de magie s'enchaînent et se déchaînent... au rythme endiablé du magicien qui déroule le fil de son histoire! Dans ce spectacle participatif, les enfants deviendront, tour à tour, acteurs et magiciens. Les parents ne seront pas de reste et petits et grands seront largement récompensés par des tonnes d'applaudissements et de drôles de surprises. Magie, clowneries, performances et poésie, tous les ingrédients sont ici rassemblés pour assurer aux spectateurs de tous âges un moment de bonne humeur inoubliable et de franche rigolade !