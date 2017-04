Plus d'infos sur le spectacle Viggo à Bordeaux

« VIGGO »

D'Anthony Guyon

Compagnie On/Off

Théâtre Jeune Public (à partir de 6 ans)

Version bilingue fran?ais/LSF

« Un, deux, trois, je trouverai la princesse. Un, deux, trois, je trouverai le sabre ! ».

Voguant au coeur des contes d'Andersen, l'aventure de Viggo est un parcours initiatique. Au fil de ses rencontres avec des personnages fantastiques, ce petit gar?on plein d'audace apprend à vaincre ses peurs et à faire les bons choix, quoi qu'il en coûte.

Sur scène, Anthony Guyon est Viggo et Isabelle Voizeux endosse successivement tous les personnages rencontrés au fil du voyage : un chien aux yeux ronds, un vilain petit canard, des reines noire et blanche, une princesse, un génie, une sorcière et même un féroce dragon... De la marionnette aux ombres chinoises, en passant par la danse et le mime, ils nous emmènent dans l'imaginaire débordant de Viggo, en mettant tous nos sens en éveil.

Distribution :

Mise en Scène Nicolas Ramond

Avec Anthony Guyon, Isabelle Voizeux

Voix Géraldine Berger / Son Fran?ois Payrastre et Marc-Antoine Granier

Lumière Yoann Tivoli / Régie lumière Magali Foubert

Scénographie et costumes Maud Lantelme / Photographe Stéphane Bigourie

Durée : 45 minutes

Réservez vos places de theatre pour : VIGGO - Theatre du Pont Tournant

Le prix des places est : 13.80 ?

Date : mercredi 12 avril 2017