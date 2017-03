Plus d'infos sur le spectacle Langevin à Bordeaux

CARAMBA SPECTACLES et OKI SPECTACLES présente ce spectacle

Dans le décor d'un laboratoire inspiré de l'univers de Jules Verne, Luc Langevin dévoile des numéros fascinants, à la croisée de la science et de la magie. C'est avec les atomes et les protons que ce showman repousse les limites de l'imaginaire et détourne la perception, tout en émerveillant et en tenant le public en haleine. A lui, rien d'impossible !Personnes à mobilité réduite : 05 56 69 49 00