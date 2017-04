Plus d'infos sur le spectacle Jeu de piste à Bordeaux "Le voleur du Grand Théâtre"

Spectacle à partir de 5 ans.

Une visite de Bordeaux originale et ludique.

Glissez-vous dans la peau d'une famille de négociants flamands et menez une enquête inédite !

Lors d'un séjour à Bordeaux, la famille Rubens, dont vous faites partie, décide de partir à la découverte de la ville. Vous quittez votre embarcation accostée au Port de la Lune pour une balade inoubliable. Alors que vous arpentez tranquillement les rues de la cité, un cri résonne derrière vous ! Au Voleur ! Au Voleur ! Il provient du parvis Grand Théâtre. Votre tempérament d'enquêteur vous propulse dans une aventure originale et ludique.

Munis d'un carnet de route, avec votre équipe, vous observerez le patrimoine et les quartiers bordelais avec un objectif commun : retracer le chemin du voleur pour le démasquer ! Votre sens de l'observation et votre patience seront vos atouts les plus précieux. Afin de corser le jeu une série de quizz et d'énigmes viendront ponctuer votre parcours. À la fin du jeu de piste, les équipes seront à nouveau réunies pour la mise en commun des indices et la révélation de l'intrigue.

Un jeu de piste idéal pour découvrir la ville à tout âge !

Pour le confort de tous, merci de vous présenter munis de vos billets à l'heure exacte au niveau de l'horloge sur la place de la Comédie en face de Larnicol. Votre animateur sera reconnaissable grâce à sa veste noire et son inscription Bordeaux Visite dans le dos.

Site web : http://bordeauxvisite.com/

Infos réservation :

Heure de départ : 14h00 Départ et arrivée : Grand Théâtre de Bordeaux Durée : 2h30 environ Tarifs : 6€50 (Pour les enfants jusqu'à 12 ans) 12€ (Pour les plus de 12 ans) BORDEAUX VISITE 11, rue de Grassi 33 000 Bordeaux Tel: 06.67.52.26.31 Email: contact@bordeauxvisite.com