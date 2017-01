Plus d'infos sur le spectacle Festival International De Magie à Bordeaux

LE CARRE MAGIQUE (2-1087348/49) présente ce spectacle

Depuis 2008, Le Festival International de Magie ne cesse de se développer dans les plus grandes villes françaises.Grâce à un travail artistiquement exigeant et un goût pour la découverte de nouveaux artistes, il est progressivement devenu la référence des spectacles magiques familiaux.Chaque année, c'est un nouveau plateau d'artistes magiciens exceptionnels (que vous pouvez retrouver à la télévision). Grandes illusions, Magie, bluff et rires ! C'est le subtil mélange du Festival qui chaque année propose aux spectateurs une expérience incomparable loin des clichés grâce à l'excellence des artistes engagés, sans doute les meilleurs du moment.Venez au Festival pour vivre des moments rares où l'humour fait la part belle au mystère et à la poésie...PMR : 05 56 52 45 19