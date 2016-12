Plus d'infos sur l'exposition Ancienne Abbaye De La Sauve-majeure

Ouvert de 10h à 18h du 01/06 au 30/09, de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30 du 01/10 au 31/05; fermé les lundis d'octobre à mai, les 01/01, 01/05 et 25/12.

Fermeture exceptionnelle du site le 19 septembre 2014.Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne et POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MAI. Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Attention, si vous choisissez le mode d'obtention retrait magasin, le billet doit être impérativement retiré dans l'un de nos points de retrait et non au monument.Au coeur de l'art romanL'abbaye de La Sauve-Majeure se trouve sur la commune de La Sauve dans le département français de la Gironde, dans le Vignoble de l'Entre-Deux-Mers. Bien qu'en ruine, cette abbaye offre un exemple d'art roman intéressant. Son attrait essentiel réside dans les nombreuses sculptures qui ornent les chapiteaux des colonnes encore intactes.L'abbaye de Sauve-Majeure fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis 1840L'abbaye a été classée en décembre 1998 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.