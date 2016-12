Plus d'infos sur l'exposition Memoire/s à Bordeaux

L'exposition Mémoire/S propose de manière ludique, expérimentale et imagée, d'élargir notre perception de la mémoire, d'en comprendre les mécanismes et d'en découvrir toutes les potentialités. Tous les contenus de l'exposition Mémoire/S sont validés par des chercheurs. Francis Eustache (EPHE, INSERM, Caen) et Serge Laroche (CNRS, Orsay) sont les deux référents scientifiques de l'exposition.

Cinq espaces jalonnent la visite. « La ronde des mémoires » (les différents types de la mémoire humaine) ; « Mémoire animale » (les aptitudes des animaux pour mémoriser et apprendre) ; « Mémoire fragile » (les anomalies de la mémoire, des plus anodines aux plus sévères comme la maladie d'Alzheimer) ; « Mémoire centrale » (dans le cerveau, au coeur des neurones, là où s'inscrit la trace de toutes nos expériences) ; « Mémoire augmentée » (le devenir de l'Homme dont la mémoire se prolonge par de multiples prothèses informatiques).

