Plus d'infos sur l'exposition La Collection. à Bordeaux

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

L'activité de Bernard Magrez ne peut se résumer au seul monde du vin. Ce passionné exigeant s'illustre aussi avec brio dans l'art contemporain, comme en témoigne l'activité intense de son Institut Culturel ouvert il y a 5 ans à Bordeaux. Après les dernières expositions majeures comme Baccarat, Graffiti Art, Creative Memory, cette fois, il partage ses acquisitions personnelles coups de coeur rassemblées dans « LA COLLECTION ». Cette exposition rassemble une centaine des plus belles pièces issues d'un fonds permanent de quelques 400 oeuvres, où les créations d'artistes émergents côtoient celles de grands noms de l'art moderne et contemporain comme Bernard Buffet, Mircea Cantor, Johan Creten, Wim Delvoye, JR, Claude Lévêque, Steve Mc Curry, Jean-Michel Othoniel, Pierre & Gilles, Joana Vasconcelos, Xavier Veilhan, Yan Pei Ming... Elle témoigne de choix éclectiques, de concepts pluriels, et de la recherche d'une émotion singulière. « À mon sens, les oeuvres d'art contemporain ne sont pas faites pour être agréables mais pour communiquer la pensée de l'auteur sans restriction. Je ne cherche pas à faire de l'élégance décorative dans cette collection. L'art contemporain n'a pas mission d'être beau en soi. Il est d'une nature intellectuelle. C'est une « machine à penser ». J'aime l'idée de LA Collection et de l'espace de liberté qu'elle offre. Aujourd'hui, je suis seul juge des achats que je fais, je souhaite être porté par une émotion, que ce soit elle qui guide mon envie de posséder une oeuvre et je n'ai pas de conseiller. Je me plais à rêver que si ces oeuvres me procurent de l'émotion, c'est qu'elles peuvent en procurer à d'autres et les partager avec le public sera une immense joie, un devoir, un aboutissement... » Bernard Magrez