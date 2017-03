Plus d'infos sur l'exposition B.D. Factory à Bordeaux

EXPOSITION

AU FRAC AQUITAINE

DU 19 JANVIER AU 20 MAI 2017

Vernissage jeudi 19 janvier à 18h30

L'influence de la bande dessinée sur l'art contemporain a suivi l'immersion progressive des sources populaires dans les pratiques artistiques (Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jeff Koons), artistes et auteurs partageant leur goût du récit en images, des exploits en séquence, des héros et des héroïnes légendaires, comme autant de nouvelles mythologies remises au goût du jour. La bande dessinée a été également marquée par des principes émanant d'artistes. Il n'est donc pas étonnant de voir Bertrand Lavier restituer, après coup et en 3D dans ses « Walt Disney Productions », des sculptures abstraites découvertes par la célèbre souris au cours d'une visite dans un musée américain.

L'histoire commune de l'art contemporain et la bande dessinée est récente, mais de quels emprunts, liens, clins d'oeil, glissements et réciprocités parle-t-on ? Il s'agira de percevoir les influences de ce monde du « dessin en séquence », organisé sous forme de grille (plutôt qu'un cadre), ou animé, au travers de trois générations d'artistes (Raymond Pettibon et Jim Shaw actifs depuis les années 1980 ; Philippe Parreno, Franck Scurti, Bruno Peinado, et Richard Fauguet dans les années 1990-2000, puis, Pauline Fondevila, Sophie Lamm, Louis Granet, Camille Lavaud, Suzanne Husky dans les années 2010). Si l'on distingue assez aisément trois foyers culturels dominants liés au 9e art (Walt Disney aux États-Unis, les mangas au Japon et une tradition plus européenne rattachée à Hergé), il est intéressant de noter que les artistes contemporains, nourris de ces influences, savent aussi s'en émanciper, voire s'en affranchir, par le jeu des hybridations et des mutations...

L'art contemporain est-il encore sous influence de l'univers des comics ? Celui-ci n'est-il pas déjà la préhistoire d'une nouvelle ère, celle de Minecraft ou Pokemon GO ? L'exposition « B.D. Factory » constitue un terrain d'observation permettant d'entrevoir les fondements et ferments distillés par la bande des¬sinée, désormais bien ancrés dans le champ de la création contemporaine.

Commissaire : Claire Jacquet, directrice du Frac Aquitaine

« B.D. Factory » s'inscrit dans le programme « Comics de répétition - Les filiations entre l'art contemporain et la bande dessinée » initié par le Frac Aquitaine avec Gares & Connexions, la librairie La Mauvaise Réputation, la médiathèque Lège-Cap-Ferret, Les Requins Marteaux, Pollen et Spacejunk.

En partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême.

Avec les oeuvres de David B., Francis Baudevin, Glen Baxter, Bertrand Dezoteux, Marcel van Eeden, Richard Fauguet, Pauline Fondevila, Louis Granet, Suzanne Husky, Pierre Huyghe, In Wonder, Armand Jalut, Géraldine Kosiak, Sophie Lamm, Camille Lavaud, Philippe Parreno, Bruno Peinado, Raymond Pettibon, Franck Scurti, Jim Shaw, Winshluss.

Collections du Frac Aquitaine, du Frac-Artothèque du Limousin, du Frac Poitou-Charentes, du Frac Nord-Pas-de-Calais, du CNAP et collections privées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Frac Aquitaine

Hangar G2, Bassin à flot n°1

Quai Armand Lalande

33 300 Bordeaux

05 56 24 71 36

du lundi au vendredi de 10h à 18h

et le samedi de 14h30 à 18h30

Gratuit

www.frac-aquitaine.net

