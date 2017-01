Plus d'infos sur l'exposition 43e Salon des Antiquaires et de l'Art Contemporain de Bordeaux

Salon d'exposition et vente d'antiquités et d'art contemporain ; "The Little Gallery" de St Emilion y exposera 4 artistes dont Gilles Chambon, au stand 528

Site web : http://www.salon-antiquaires-bordeaux-lac.fr/