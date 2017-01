Plus d'infos sur le spectacle L'homme Assis à Villenave d'Ornon

Gratuit pour les moins de 3 an(s)

Partant du constat que l'homme occidental vit aujourd'hui le plus clair de son temps sur des chaises, la compagnie YMA imagine un solo chorégraphique autour de la position assise. Dans cette posture, la danse trouve les interstices où se loger : elle s'immisce dans les plis du corps contraint, ne mettant en mouvement parfois qu'un muscle ou une articulation. Mais le corps n'est pas seul en jeu, la mobilité physique restreinte favorise la mobilité psychique ; l'homme au travail, rivé à son bureau, soumis à l'immobilité et aux tâches répétitives se trouve progressivement emporté par la mouvance et la violence de ses états intérieurs. Un solo virtuose et sensible qui met en valeur les potentialités physiques d'Orin Camus.